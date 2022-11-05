Большой шаг для Справедливого Казахстана — политологи об изменениях в Конституции РК

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Глава государства принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Казахстанские политологи считают, что эти законы гарантируют построение справедливого общества в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров отметил, что инициативы и поручения главы государства, озвученные им в посланиях этого года, получили практическую реализацию в виде конкретных нормативных актов.

Конституционные изменения, принятые на референдуме, воплотились в обновлённые конституционные законы. Одним из важнейших законодательных актов для политической системы страны является конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

"Отныне электоральный процесс будет основан на смешанной избирательной системе. Изменения коснутся выборов депутатов Мажилиса и маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь депутатский корпус маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы будет формироваться двумя путями. Половина депутатов будет избираться по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа. Другая половина депутатов по одномандатным территориальным избирательным округам. В свою очередь депутаты маслихатов районов и городов областного значения будут избираться только по одномандатным территориальным избирательным округам", — добавил он.

Политолог напомнил, что в следующем году в маслихаты всех уровней будут проходить депутаты, которые не являются членами партий.

"В этом и заключается ключевое отличие новой государственной модели. Граждане смогут голосовать не за партию, а за конкретного кандидата. Кроме того, граждане могут реализовать свое право быть избранными. Для этого не нужно быть членом какой-либо политической партии, каждый может выдвигать себя в качестве кандидата в депутаты", — резюмировал Токтаров.

Советник председателя правления Казахстанского Института общественного развития Аман Мамбеталиев считает, что для казахстанцев обновлённые конституционные законы имеют достаточно весомое значение.

"Переоценить их сейчас будет сложно. Стоит дать оценку для общества только спустя определенное время, потому что их значимость многие заметят лишь спустя время. За 30 лет по пути государственности, на пути строительства этого государства, не только мы выбрали путь усиления президентской формы власти, но и все страны в регионе, но в нашей республике нацонец-то приняли законы, которые по факту ограничивают президентскую власть", — считает он.

Эксперт добавил, что ввсе ветви власти в РК между собой разбалансированы, но баланс сейчас восстанавливают. Отдельно он выделил закон о конституционном суде.

"Для меня он кажется самым основным из принятых. Cейчас мы пытаемся выстроить справедливый Казахстан - это самое необходимое в головах наших граждан. Она не возможна без хороший и правильных законов и контролем за процессом их исполнения. Раньше этот суд тоже был, но он контролировался президентом и состоял из лояльных ему людей. Теперь он будет состоять из 11 судей, большую часть которых будет отбирать парламент, а не президент", — отметил Мамбеталиев.

Подробнее о шести законах, символизирующих масштабную политическую модернизацию, и о том, как они повлияют на жизнь казахстанцев, подробнее можно почитать здесь.