Большинство заявлений о пытках были сделаны, чтобы избежать наказания за участия в погромах - глава Антикора

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Руководитель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал о расследовании фактов пыток во время январских событий со стороны правоохранителей, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, процесс расследования усложнился.

Антикор расследовал 432 уголовных дела. К расследованию, как отметил Бектенов, привлекли самых опытных следователей ведомства.

"Основная сложность в том, что события носят нерегулярный и массовый характер. Заявители показали милиционеров в масках и касках, то есть даже не видели лиц мучителей. Они даже не знают их имен. Расследованию помешала неисправность многих камер видеонаблюдения. Правильная организация следственной работы позволила восстановить хронологию событий по 347 уголовным делам. Строго соблюдались требования Стамбульского протокола о расследовании пыток. По данному протоколу проведена 851 судебно-медицинская экспертиза с участием 344 человек. В результате телесные повреждения выявлены у 239 человек. У 105 человек травм не обнаружено. Ещё 59 заявителей воспользовались своими правами и отказались от допроса. На основании совокупности объективных данных сделан вывод о том, что телесные повреждения были получены в ходе уличных беспорядков", - сказал Олжас Бектенов.

Большинство заявителей, 271 из 403, по его словам, подозреваются властями в насилии, вооруженном разбое, разбое и других преступлениях за организацию массовых беспорядков и участие в них.

"Эти уголовные дела расследуются специальными органами прокуратуры и полиции. По имеющимся данным, 182 заявителя были осуждены. Дела в отношении 18 человек рассматриваются в суде. Большинство жалоб на действия правоохранителей стали поступать спустя месяц и более. Следует отметить, что это сильно усложняет процесс доказательства. Например, в Костанае Ануханов подал заявление о пытках через 45 суток, несмотря на то, что является подозреваемым по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. В результате досудебного расследования показания о причастности сотрудников милиции к пыткам не подтвердились. Костанайский суд признал Ануханова виновным по статье 72 УК и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Такие примеры показывают, что многие заявления о пытках делаются для того, чтобы избежать ответственности за противоправные действия", - сказал Олжас Бектенов.

В результате расследования 347 дел было сокращено в связи с отсутствием состава преступления.

"Поскольку противоправных действий сотрудников достаточно, объективных данных не установлено. Надзирающие прокуроры утвердили процессуальные решения. С учётом изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс, всего в прокуратуру направлено 56 уголовных дел", - заключил Олжас Бектенов.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.