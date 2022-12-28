Кто стоит за январскими событиями - мажилис потребовал дать ответ

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Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин потребовал дать оценку и открытую информацию по январским событиям, которые потрясли страну, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он высказался на пленарном заседании мажилиса.

"На карту была поставлена незыблемость нашего государства. В январские дни мы ощутили важность именно независимости. Были предприняты разного рода моменты. Протест начался в Мангистау с того, что цены на газ должны быть снижены, мирно начатый протест был использован провокаторами, которые использовали профессионально обученных бандитов и головорезов. В крупных городах произошли бои. Самое ужасное, что наши внутренние и внешние враги совершали преступления против власти, они организовали безжалостные нападения на государственные учреждения, стратегические объекты. В начале года депутатами был направлен запрос генпрокурору для открытого обсуждения январских событий с учётом требования народа", - сказал депутат.

Правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших, отметил депутат. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.

"Глава государства в послании от 16 марта сказал: "Заверяю, что все виновные понесут наказание, какие бы должности не занимали". У населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Кто это всё организовал, потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения, какова была их цель, какие убытки причинила январская трагедия, какая помощь оказана близким погибшим наших граждан. Нужно полное понимание произошедшего. Откровенно говоря, сейчас в обществе ходят разные слухи, это даёт ложные представления и способствует распространению фейковой информации. Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы", - потребовал Едил Жанбыршин.

Его поддержал спикер нижней палаты Ерлан Кошанов.