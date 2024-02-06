Казахстанец занимался контрабандой рыбы в страны Евросоюза
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В Алматинской области пресекли контрабанду рыбной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили, что ведут расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере.
По их данным, в период с июля 2022 года по апрель 2023 года предприниматель экспортировал в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.
"При этом, для получения разрешительных документов на экспорт руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики. Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов", - отметили в ведомстве.
Сообщается, в ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн.
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