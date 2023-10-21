Более тысячи флагов вывесили жители Астаны ко Дню Республики

Свыше тысячи государственных флагов вывешено в столице в рамках челленджа "Менің елім — Менің туым!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В преддверии празднования Дня Республики жители столицы поддержали массовый челлендж "Менің елім - Менің туым!". Так, в пяти районах Астаны на окнах и балконах и вдоль улиц вывешены порядка тысячи флагов.

Одними из первых большую акцию по популяризации казахстанского государственного символа запустили волонтеры "Астана жастары". В сети Instagram они призвали казахстанцев выложить свое фото/видео с флагами и отметить хештегом #RepublicDay #РеспубликаКүні #kzdayrepublic.

По словам волонтеров, патриотическая акция проводится ежегодно. Она вызывает добрые эмоции не только у жильцов украшенных домов, но и у прохожих, гуляющих по улицам столицы. Астанчане положительно отреагировали и присоединились к акции.

"Такое зрелище очень воодушевляет. По дороге на работу не ожидаешь ничего такого, а тут внезапно поднимается настроение. Я думаю, полезно вот так ненавязчиво отвлекать людей от будничной суеты и напоминать о том, что все мы — дома", — поделилась жительница Астаны Тамара Суворина.

Отметим, что на центральных улицах города (проспектах Тәуелсіздік, Б. Момышұлы, улицах Сарайшық, Сығанақ, Достык, проспектах Республика, Улы дала и других), вдоль дорог также размещены флаги РК. В целом по городу Астана вывешены более тысячи флагов. Акция продолжается.