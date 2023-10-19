Более тысячи договоров государственно-частного партнерства заключено в Казахстане

В Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) прошел Всемирный форум государственно-частного партнёрства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

На Всемирном форуме государственно-частного партнёрства представители стран Центральной и Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы поделились лучшими практиками применения механизмов ГЧП.

Председатель правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" МНЭ РК Самат Сагындыков отметил, что с момента принятия Закона "О государственно-частном партнерстве" в 2015 году в Казахстане отмечается активный рост проектов ГЧП, в том числе в социальной сфере. По состоянию на 1 октября, в нашей стране было заключено 1 086 договоров, 297 из которых уже реализованы, а 789 пока действуют.

Спикер также отметил, что законодательством Казахстана предусмотрен широкий круг мер поддержки: право пользования объектами госсобственности на срок до 30 лет, обеспечение коммуникациями. Государство предоставляет софинансирование до 30% от стоимости объекта, гарантию потребления товаров, работ, услуг, компенсирует часть инвестиционных и операционных затрат, предоставляет субсидии и другие меры.

Также казахстанская делегация представила крупные привлекательные для инвесторов проекты и дальнейшие планы по совершенствованию механизмов ГЧП.