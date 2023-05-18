Более триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам с начала года

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

С начала года из республиканского бюджета казахстанцам выплатили пенсии на сумму один триллион 98,9 миллиарда тенге, из них базовая пенсия составила 337,4 миллиарда тенге, солидарная –761,5 миллиарда тенге. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

На 1 мая 2023 года численность пенсионеров в стране составила два миллиона 297 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 851 тенге, базовой – 37 835 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

В Казахстане назвали средний размер пенсии на апрель.