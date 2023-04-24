Назван средний размер пенсии в Казахстане на апрель

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 824,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 253,1 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 571,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По состоянию на 1 апреля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 297 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2023 года составил 120 798 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 953 тенге, базовой пенсии – 37 845 тенге.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60 процентов от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх десяти лет ее размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.