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Более двух тысяч безработных казахстанцев прошли онлайн-обучение
В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы государство помогло найти свое дело 68,2 тысячам человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения. 55,9 тысячи казахстанцев были трудоустроены, из них 17,3 тысяча – на постоянную работу.
"На субсидируемые рабочие места трудоустроено 38,7 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 2,9 тысячи; на молодежную практику – 1,3 тысячи; на общественные работы – 33,4 тысячи, на проекты "Первое рабочее место" – 365 человек, "Контракт поколений" – 17 человек, "Серебряный возраст" – 670 человек", - говорится в сообщении.
Онлайн-обучение по востребованным навыкам на рынке труда прошли более двух тысяч безработных, из них 1,7 тысячи завершили обучение.
Также обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" прошли 10,3 тысячи человек, из них завершили курсы и получили сертификаты семь тысяч человек. Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 10,4 тысячи человек прошли социальную профориентацию.
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