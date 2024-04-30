Более чем на миллиард тенге оштрафовали Парк хранения сжиженного нефтяного газа
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Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции в Атырауской области провёл анализ деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" и выявил нарушение законодательства, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке через установление монопольно высоких цен, передаёт BaigeNews.kz.
Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау привлёк товарищество к административной ответственности.
"Наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 миллионов тенге и административный штраф в сумме 162 миллиона тенге. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества. Постановление суда вступило в законную силу", - сообщили в агентстве.
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