  • 30 Апреля, 20:03
  • BAIGENEWS

Более чем на миллиард тенге оштрафовали Парк хранения сжиженного нефтяного газа

Сегодня, 18:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по защите и развитию конкуренции Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
124
Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции в Атырауской области провёл анализ деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" и выявил нарушение законодательства, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке через установление монопольно высоких цен, передаёт BaigeNews.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау привлёк товарищество к административной ответственности.

"Наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 миллионов тенге и административный штраф в сумме 162 миллиона тенге. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества. Постановление суда вступило в законную силу", - сообщили в агентстве.

 

Самое читаемое

Наверх