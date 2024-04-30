Более чем на миллиард тенге оштрафовали Парк хранения сжиженного нефтяного газа

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции в Атырауской области провёл анализ деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" и выявил нарушение законодательства, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке через установление монопольно высоких цен, передаёт BaigeNews.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау привлёк товарищество к административной ответственности.