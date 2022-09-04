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  • Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области
акимат Костанайской области Сегодня, 18:05
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Фото: акимат Костанайской области

Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области

В Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"На сегодняшний день объявлена ЧС местного масштаба по Костанайской области. Из резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим", − говорится в  сообщении акимата.

Также сообщается, что аким региона Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители.

"Многие вернулись к своим домам, удостоверившись в безопасности, остальные уезжают к родственникам", − сообщили в акимате.

Как информировал глава региона, у пострадавших есть выбор: строительство нового дома или получение компенсации.

На данный момент известно о 108 пострадавших домах, 98 из которых полностью сгорели. Сейчас главная задача − полностью локализовать пожар, отметили в акимате.

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Сегодня, 18:05
127
Журналист

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