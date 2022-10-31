Более 800 человек числятся без вести пропавшими в Казахстане

Фото: primeminister.kz

В Казахстане без вести пропавшими числится 801 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Нурлан Темирбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры РК за девять месяцев 2022 года в Республике Казахстан из 2075 (2621) пропавших без вести лиц выявлено – 1189 (1600) (прекращено по другим основаниям 59 (60), остаток по итогам девяти месяцев 2022 года - 801 (902)", - сказал Нурлан Темирбаев.

За девять месяцев 2022 года разыскивалось 186 несовершеннолетних, пропавших без вести, из них установлено местонахождение - 176, остаются не разыскиваемыми шесть человек (по городу Шымкент - два, по Алматы, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской областям - один).

Кроме того, по словам Темирбаева, за девять месяцев 2022 года всего на телефон 102 было заявлено о пропаже 9148 человек, из них 8952 – были найдены.

"Статистика показывает, что чаще всего пропадают мужчины, что связано с их выездом на сезонные работы, в служебные командировки на различные рейсы (угон автомашин, перевозка грузов и так далее). Среди женщин чаще всего пропадают те, кто злоупотребляет спиртными напитками, а среди подростков - те, кто из неблагополучных семей", - отметил спикер.

Основными причинами ухода несовершеннолетних из неблагополучных семей стали ссоры с родителями. Из-за систематического употребления родителями спиртных напитков дети хотят жить отдельно, сказал Темирбаев. Когда родителей лишают прав, подростки сбегают из детских домов. Полицейские объявляют их в розыск как пропавших без вести.

Согласно озвученным данным, в 80 из 100 случаев местонахождение пропавших устанавливают и возвращают к родственникам.