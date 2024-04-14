Более 700 военнослужащих продолжают эвакуировать пострадавших и укреплять дамбы в СКО

В Минобороны РК рассказали о том, что происходит в СКО, куда стремительно прибывает большая вода, передаёт BaigeNews.kz.

Более 700 военнослужащих Вооруженных сил, разделившись на несколько групп, продолжают эвакуировать пострадавших и укреплять дамбы в Северо-Казахстанской области.

"Проводится эвакуация местных жителей в районе Подгора по улице Ущева и Кызылжар су. Продолжаются мероприятия по усилению дамбы на Хромзаводе по улице Кожевина и на городском пляже. Военнослужашие казахстанской армии совместно с Дорожной полицией в посёлка Бешкуль работают по оцеплению улиц Жамбыла и Рабочая. Населению Петропавловска военнослужащие организовали доставку питьевой воды", — говорится в сообщении.

По информации МЧС РК, личный состав второго сводно-спасательного батальона воинской части 28237 МЧС продолжает противопаводковые и превентивные работы в районе Кызылжар Северо-Казахстанской области.

Ранее в специальном репортаже BaigeNews.kz рассказывал о том, как развивались события в СКО. Также наш корреспондент увидел, как проходит эвакуация населения, побывал в одном из эвакопунктов в Петропавловске и побеседовал с местными жителями.