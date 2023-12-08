Более 500 тысяч иностранных туристов ожидает Казахстан до конца 2023 года
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На 37% увеличилось количество иностранных туристов, прибывших в Казахстан за 9 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
По информации ведомства, за девять месяцев 2023 года страну посетили 834,9 тысяч иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше чем год назад, рост составил 37% в сравнении за аналогичный период прошлого года.
При этом, количество внутренних туристов увеличилось на 553 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"За последние годы заметен рост интереса к Казахстану среди туристов со всего мира. В текущем году нашу страну посетили более 800 тысяч иностранцев, и до конца года мы ожидаем увеличение этого числа до 1,4 миллиона.
Этот факт подтверждает привлекательность наших природных красот, культурного наследия и гостеприимства. Мы работаем над тем, чтобы сделать Казахстан еще более привлекательным для туристов и обеспечить им незабываемые впечатления в нашей стране", – отметил исполняющий обязанности Председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.
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