Более 500 тысяч иностранных туристов ожидает Казахстан до конца 2023 года

На 37% увеличилось количество иностранных туристов, прибывших в Казахстан за 9 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации ведомства, за девять месяцев 2023 года страну посетили 834,9 тысяч иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше чем год назад, рост составил 37% в сравнении за аналогичный период прошлого года.

При этом, количество внутренних туристов увеличилось на 553 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.