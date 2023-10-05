  • 5 Октября, 16:38
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Более 500 машин попали в пробку на границе Казахстана с Кыргызстаном

Сегодня, 15:30
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: pxhere.com

Огромные очереди из грузовых машин образовались перед контрольно-пропускными пунктами “Ак-Тилек-автодорожный” и “Кен-Булун – автодорожный” на границе Казахстана с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР, в очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызской Республики по состоянию на 14:00 находятся около 569 машин, из них в пункте “Ак-Тилек-автодорожный” – 395 авто, “Кен-Булун – автодорожный” – 121 авто, “Чалдыбар-автодорожный – 53. 

"Причиной скопления грузовых автомашин на кыргызско-казахстанском участке госграницы является характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны. Никаких ограничений ни с кыргызской, ни с казахстанской  стороны не имеется, и пункты пропуска функционируют в повседневном режиме", - сообщили в ГКНБ.

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