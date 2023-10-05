Более 500 машин попали в пробку на границе Казахстана с Кыргызстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Огромные очереди из грузовых машин образовались перед контрольно-пропускными пунктами “Ак-Тилек-автодорожный” и “Кен-Булун – автодорожный” на границе Казахстана с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР, в очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызской Республики по состоянию на 14:00 находятся около 569 машин, из них в пункте “Ак-Тилек-автодорожный” – 395 авто, “Кен-Булун – автодорожный” – 121 авто, “Чалдыбар-автодорожный – 53.
"Причиной скопления грузовых автомашин на кыргызско-казахстанском участке госграницы является характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны. Никаких ограничений ни с кыргызской, ни с казахстанской стороны не имеется, и пункты пропуска функционируют в повседневном режиме", - сообщили в ГКНБ.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям
- Похищенную в США девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе