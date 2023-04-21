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Более 500 аварийных школ насчитывается в Казахстане
В Казахстане насчитывается 148 трёхсменных и 515 аварийных, ветхих и построенных из соломы школ. Для комплексного решения этих вопросов был принят национальный проект "Комфортная школа". О планах по реализации проекта рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на расширенном собрании фракции партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz.
По словам министра, в последние годы темпы строительства школ не успевают за демографическими процессами, восполняя накопившийся дефицит ученических мест.
"В частности, за десять лет количество учащихся выросло на один миллион, достигнув на сегодняшний день 3,7 миллиона. Уже сейчас дефицит ученических мест составляет около 270 тысяч. По прогнозам, если не будут приняты соответствующие меры, к 2026 году этот показатель превысит один миллион", - сказал Гани Бейсембаев.
Глава минпросвещения сообщил, что до 2026 года в городах и перспективных населённых пунктах планируется ввести в эксплуатацию около 800 тысяч новых ученических мест, отвечающих современным требованиям. Строительство школ будет осуществляться через компанию "Самрук-Казына Констракшн".
Постановлением правительства ответственными за реализацию национального проекта определены министерства национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, высшего образования, цифрового развития, Фонд "Самрук-Казына, Национальная палата предпринимателей "Атамекен", а также акиматы 20 регионов.
"Школы, построенные в рамках национального проекта, должны быть обеспечены современным оборудованием, оборудованием, мебелью, сетью Интернет, необходимыми для создания комфортных условий для учащихся и педагогов в организации учебного процесса", - отметил министр.
Он назвал основные требования к школам:
- школы обеспечиваются полным комплектом мебели, для каждого ученика предусматривается установка индивидуальных шкафов, мобильных парт-трансформеров;
- внутреннее пространство школы эстетически привлекательно, оформлено в национальном стиле;
- каждая школа оборудуется современными предметными кабинетами, интерактивными устройствами, каждый кабинет оборудуется как минимум одним компьютером, TOUCH / LED-экраном;
- предусмотрены лаборатории для учебного процесса, кабинеты интеллекта, STEM-лаборатории;
- запланированы универсальные мастерские и студии с необходимым оборудованием для организации трудового обучения, развития творческого потенциала обучающихся, кабинеты для начального профессионального образования (швея, повар, IT, столяр и другие);
- для проведения учебно-воспитательных мероприятий предусмотрены коворкинг-комнаты для чтения и отдыха на каждом этаже с универсальным актовым залом с возможностью трансформации, читальным залом, медиатекой, электронной библиотекой;
- предусмотрены оборудованные рабочие места для педагогов в учительских комнатах, рекреационных зонах, библиотеках.
"Вся мебель школы должна быть изготовлена в соответствии с учебно-воспитательными потребностями учащихся и педагогов для удобной, безопасной и эффективной организации учебного процесса. Для этого мы решили, что важно учитывать мнение пользователей мебели в будущем", - добавил Гани Бейсембаев.
С этой целью в настоящее время проводится анкетирование школьников и педагогов, определяются требования к школьной мебели.
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