Более 46 тысяч казахстанцев впервые получили соцпомощь в связи с потерей работы

Фото: ortcom.kz

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что на 1 апреля 2023 года социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получают 63 тысячи человек, при этом 46,1 тысячи граждан выплату назначили впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав её ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счёт средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Отметим, что коэффициент замещения утраченного дохода с 1 января 2023 года увеличен с 40 процентов до 45 процентов. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранён и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

Как сообщалось ранее, министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.