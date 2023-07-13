Более 400 проблем бизнеса решены в рамках проекта "Бизнеске жол"

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Промежуточные итоги реализации проекта "Бизнеске жол" подвели на совместном совещании Антикоррупционной службы и НПП "Атамекен".

Наибольшее количество административных барьеров для предпринимателей приходится на сферу земельных отношений и в вопросах подключения к объектам инфраструктуры, передаёт Baigenews.kz.

Также значительные проблемы имеются в системах налогообложения и государственных закупок. Предприниматели часто не могли получить своевременную оплату за исполненные договоры.

После вмешательства Антикора финансовые задолженности перед 220 субъектами бизнеса были полностью закрыты. Для устранения данной проблемы Министерству финансов предложено доработать функционал портала госзакупок.

Он должен автоматически определять задержки по оплате. Также рекомендовано внедрить систему финансовых гарантий на примере аккредитива и вопросы административной ответственности должностных лиц за нарушения. Особое внимание уделяется устранению системных административных барьеров для бизнеса.

К примеру, исключены факты незаконного рассмотрения вопросов продления аренды земли акиматами на заседаниях земельных комиссий. При этом комиссии по закону таких полномочий не имеют. Также, по рекомендациям территориальных департаментов Агентства из планов контролирующих органов исключены необоснованные проверки в деятельности 360 предпринимателей.

Прекращены необоснованные проверки частных садов под видом мониторинга со стороны местных исполнительных органов.