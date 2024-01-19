Более 400 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по многодетности в 2023 году

В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

При этом, за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В Минтруда отметили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.