  • 23 Октября, 16:13
  • BAIGENEWS

Более 400 большегрузов застряли на кыргызско-казахстанской границе

Сегодня, 14:50
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Peter Kneffel, Scanpix Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: Peter Kneffel, Scanpix

Огромная очередь из грузовиков скопилась на границе и не может въехать в Казахстан из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики .

Сообщается, что на выезд из Кыргызстана в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек — автодорожный" находятся 410 грузовых автомашин.

Отмечается, что за последние сутки через данный пункт пропуска к нам из соседней республики въехали 297 грузовиков, а также некоторое количество легковых автомобилей и грузовиков с продукцией Кантского цементного завода.

"Скопление грузовиков является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления из КР. Со стороны пограничных служб Кыргызстана и Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств нет. Все пункты пропуска через кыргызско-казахскую государственную границу работают штатно", — сообщили в комитете нацбезопасности Кыргызстана.

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