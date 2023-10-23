Более 400 большегрузов застряли на кыргызско-казахстанской границе

Огромная очередь из грузовиков скопилась на границе и не может въехать в Казахстан из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики .

Сообщается, что на выезд из Кыргызстана в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек — автодорожный" находятся 410 грузовых автомашин.

Отмечается, что за последние сутки через данный пункт пропуска к нам из соседней республики въехали 297 грузовиков, а также некоторое количество легковых автомобилей и грузовиков с продукцией Кантского цементного завода.