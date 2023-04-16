Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине

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В Минздраве Аргентины заявили о более 40 тысячах случаев заражения лихорадкой денге с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

"К 14-й эпидемиологической неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло в Аргентине", — говорится в сообщении Минздрава страны.

По данным ведомства, наибольшая циркуляция вируса выявлена в Буэнос-Айресе и Сантьяго-дель-Эстеро. Также упоминается о циркуляции вируса чикунгунья, который передаётся при помощи укусов комаров и вызывает внезапную лихорадку с температурой 40 градусов. Больной покрывается сыпью, чувствует боль в суставах и тошноту.

Количество умерших от вируса не уточняется. Власти Аргентины опасаются, что ситуация близка к эпидемии.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В небольшом количестве случаев заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.