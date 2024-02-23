Более 4 кг марихуаны хранил в сарае житель Жамбылской области

По подозрению в хранении наркотиков задержан 50-летний житель Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Служебная собака помогла найти во время обыска по месту проживания тайники с наркотиками в сарае и на огороде. Запрещенные вещества подозреваемый хранил в канистрах. Всего изъято 4,6 кг высушенной марихуаны сорта индийской конопли", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 10 млн тенге.

На данный момент подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.