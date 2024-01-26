Более 34 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за день
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
122Фото: пресс-служба акимата Астаны
Последствия обильного снегопада устраняют в Астане. Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.
Более 1 000 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в ночную смену.
За день коммунальные службы вывезли из столицы более 34 тысяч кубометров снега, большегрузы совершили 2 681 рейс.
С начала зимы на полигоны вывезли почти три миллиона кубометров снега 217 010 рейсами.
По данным РГП "Казгидромет" 27 января в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15-17 градусов, днём - минус 13-15 градусов.
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