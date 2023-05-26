Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане

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Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирамиды вовлечены 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 миллионов тенге.