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  • Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
bizmedia.kz Сегодня, 10:45
308
Сегодня, 10:45
308
Фото: bizmedia.kz

Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирамиды вовлечены 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 миллионов тенге.

"В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - говорится в сообщении АФМ.

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Сегодня, 10:45
308
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