Более 200 рогов сайги изъяли у жителей ЗКО

Сотрудники УБОП и Управления по противодействию экстремизму департамента полиции Западно-Казахстанской области изъяли 217 рогов сайги в ходе обыска в съемной квартире жителя Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина сообщил, что рога ему передал знакомый из Бокейординского района.

"Житель района рассказал, что собирал рога с 2020 года, хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации. В рамках уголовного дела изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему продажи рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование.