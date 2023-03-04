Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск

Фото: Скриншот с видео

Колонну из шести легковых и 200 грузовых машин сопровождают дорожники при помощи снегоочистительной дорожно-эксплуатационной техники от села Калбатау Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию “Казавтожол“.

Напомним, что на востоке страны последние трое суток наблюдается непогода. В связи со сложными погодными условиями закрыт ряд автодорог республиканского значения.

Этой ночью дороги закрыли в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

После расчистки снега с помощью тяжелой техники вдоль автодорог образовались снежные стены высотой до двух метров.

Дорожные службы работают в бесперебойном режиме.

Утром граничения движения сняты на трассах в нескольких регионах.

На семи участках республиканских трасс открыто движение:

В ВКО движение открыто на 6-166 километре трассы “Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", на участке от села Ушановское до Алтая.

В Павлодарской области движение восстановлено на 520-587 километре дороги “Омск-Майкапчагай“ км, на участке от посёлка Джамбул до границы с Абайской областью.

В области Абай движение открыто на 587-733 километре трассы “Омск-Майкапчагай“, от границы Павлодарской области до Семея.

В Акмолинской области открыта трасса между Астаной и Щучинском

В Павлодарской области движение открыто на 0-231 километре дороги "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара", от посёлка Калкаман до границы Карагандинской области.

В Карагандинской области движение открыто на 231-324 километре трассы "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара", от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара.

В Актюбинской области движение открыто на 776-965 трассы "Самара-Шымкент", на участке от АЗС "Экоойл" до посёлка Карабутак.