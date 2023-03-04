- Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана 10:19 81
- WBA приняла решение о будущем Головкина 09:55 159
- Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск 09:11 231
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы 08:23 406
- Назван лучший смартфон в мире 07:35 389
- Массовую драку устроили школьники в Алматы 06:41 493
- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 05:50 714
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04:36 426
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 03:22 697
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 02:10 441
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 01:17 575
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 00:26 579
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 602
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 525
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 632
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 510
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 544
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 538
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 557
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 03.03.2023 628
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 03.03.2023 773
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 03.03.2023 703
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 716
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 03.03.2023 574
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 03.03.2023 2339
- Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов 03.03.2023 495
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 577
- Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС 03.03.2023 587
- Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане 03.03.2023 621
- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 03.03.2023 694
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 03.03.2023 553
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 03.03.2023 961
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 03.03.2023 655
- 16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии 03.03.2023 998
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 03.03.2023 805
- В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии 03.03.2023 1148
- До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные 03.03.2023 624
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 672
- Какие авто не пустят больше в Казахстан 03.03.2023 1021
- Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке 03.03.2023 911
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1397
- Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию 03.03.2023 9254
- Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит 03.03.2023 658
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1254
- Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане 03.03.2023 609
- Избиратели могут прописаться на участке в день выборов 03.03.2023 617
- В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов 03.03.2023 1123
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области 03.03.2023 622
- Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile 03.03.2023 756
- 164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО 03.03.2023 636
- Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области 03.03.2023 700
- Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения 03.03.2023 763
- Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев 03.03.2023 1005
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 03.03.2023 620
- Очередная трагедия: курсант военного института найден мёртвым в Алматы 03.03.2023 1069
- Многофункциональный терминал построят в порту Курык 03.03.2023 647
- Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое 03.03.2023 1121
- Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы 03.03.2023 1567
- Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске 03.03.2023 799
- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 03.03.2023 751
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 03.03.2023 784
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 03.03.2023 711
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03.03.2023 741
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 03.03.2023 790
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 03.03.2023 1027
- Близ Алматы произошло землетрясение 03.03.2023 991
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 814
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 817
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 1126
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 922
- Назначен новый глава Управления культуры Астаны 02.03.2023 780
- Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО 02.03.2023 812
- Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО 02.03.2023 894
- Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана 02.03.2023 847
- Какие рестораны Алматы смогут получить звезду "Мишлен" 02.03.2023 1190
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области 02.03.2023 809
- "Вклад Казахстана заслуживает похвалы" — в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 02.03.2023 941
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 02.03.2023 952
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 865
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 02.03.2023 1224
Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск
Колонну из шести легковых и 200 грузовых машин сопровождают дорожники при помощи снегоочистительной дорожно-эксплуатационной техники от села Калбатау Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию “Казавтожол“.
Напомним, что на востоке страны последние трое суток наблюдается непогода. В связи со сложными погодными условиями закрыт ряд автодорог республиканского значения.
Этой ночью дороги закрыли в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.
После расчистки снега с помощью тяжелой техники вдоль автодорог образовались снежные стены высотой до двух метров.
Дорожные службы работают в бесперебойном режиме.
Утром граничения движения сняты на трассах в нескольких регионах.
На семи участках республиканских трасс открыто движение:
В ВКО движение открыто на 6-166 километре трассы “Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", на участке от села Ушановское до Алтая.
В Павлодарской области движение восстановлено на 520-587 километре дороги “Омск-Майкапчагай“ км, на участке от посёлка Джамбул до границы с Абайской областью.
В области Абай движение открыто на 587-733 километре трассы “Омск-Майкапчагай“, от границы Павлодарской области до Семея.
В Акмолинской области открыта трасса между Астаной и Щучинском
В Павлодарской области движение открыто на 0-231 километре дороги "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара", от посёлка Калкаман до границы Карагандинской области.
В Карагандинской области движение открыто на 231-324 километре трассы "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара", от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара.
В Актюбинской области движение открыто на 776-965 трассы "Самара-Шымкент", на участке от АЗС "Экоойл" до посёлка Карабутак.
-
Trend news
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 574
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1392
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1251
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 2781
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 6130
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1009
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1175
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 27158
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1102
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1096
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1746
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1263
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4482
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1960
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1643
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5306
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2454
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1638
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1777
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11905
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1862
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10644
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14469
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1842
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3081
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1357
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7085
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16358
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24625
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3204
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2037
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3705
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2054
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2302
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42045
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1826
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3467
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5423
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11036
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3042
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27218
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3568
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3938
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2122
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4928
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38733
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3303
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2145
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3297
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3397
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19726
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3636
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8378
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37868
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3043
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3297
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14335
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8546
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4473
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3044
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120770
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4208
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3746
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4930
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2878
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8140
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9882
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7126
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3686
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13979
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58938
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3780
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3719
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5821
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2971
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3845
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3740
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 17082
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6782
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32423
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 714
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 671
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 864
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 766
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1921
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1693
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1861
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2313
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2172
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1874
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1825
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2349
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1919
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2227
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2400
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2842
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2828
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2314
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2382
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2392
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2657
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2521
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3187
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2981
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3000
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2638
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2799
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2991
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3239
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3586
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3426
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3310
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3494
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3848
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3376
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3467
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3217
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3108
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3358
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3451
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3506
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3654
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3710
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3282
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5011
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3556
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3794
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3542
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3580
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3704
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3595
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3586
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3332
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3646
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3627
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3590
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3690
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4159
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3674
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3838
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3535
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4335
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4000
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5417
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4146
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4210
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5177
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4355
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4746
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4489
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4868
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5022
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4831
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4897
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4709
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4564
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4912
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4878
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4705
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4960