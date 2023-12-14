Более 200 грузовых авто застряли на трассе близ Тараза

Из-за введения ограничений на трассах Жамбылской области в условиях непогоды в пути застряли более 200 грузовых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, введён запрет на движение для грузового транспорта на участках трассы Западная Европа — Западный Китай (с 534 по 593 км) на горных перевалах Шакпак и Куюк в Жуалынском районе, а также на перевале Кордай в Кордайском районе (с 159 по 238 км).

Пока же в Кордайском районе большегрузы курсируют через старый перевал автодороги Алматы — Ташкент. На трассе, проходящей через село Айша-Биби, в 18 километрах от Тараза припарковано более 200 грузовых автомобилей в ожидании улучшения погодных условий и прекращения обильного снегопада. Продолжаются работы по расчистке дорог, задействовано более 80 единиц спецтехники областного филиала "КазАвтоЖол".

"Спасены десятки людей, попавших в снежный плен, а оставленные на трассе автомобили отбуксированы. Двое пастухов, заблудившиеся и пропавшие в 15 километрах от села в Шуском районе, были найдены и благополучно доставлены домой, в целости и сохранности возвращён их скот", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента полиции, 150 сотрудников ДП разделились по участкам и дежурят на трассах.

Синоптики прогнозируют понижение температуры и в следующие несколько дней. Введены ограничительные меры для транспортных средств на дизельном топливе.

Сообщалось, что близ Шымкента 50 грузовых и 40 легковых авто застряли на закрытой из-за метели трассе.