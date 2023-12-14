90 машин застряли перед Шымкентом из-за метели

Из-за метели введено ограничение движения для всех видов транспорта на дорогах от Жамбылской области до Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

По данным АО "КазАвтоЖол", из-за ограничений на трассах в Жамбылской и Туркестанской областях скопился транспорт.

"Со стороны Шымкента перед закрытым участком автодороги находятся 90 единиц техники, из них 50 грузовых и 40 легковых авто. Дорожные службы ведут работу по очистке дороги от снега, но работы затруднены из-за нулевой видимости", - сказал глава Туркестанского областного филиала АО "КазАвтоЖол" Саят Алтынбеков.

В Туркестанской области 19 легковых автомашин и пассажирский автобус вызволили из снежного затора силами дорожной службы "КазАвтоЖола". Пассажиры размещены в посёлке Тулькубас.

Спасатели Туркестанской области спасли заблудившихся на дороге пассажиров нескольких легковых автомобилей, а также оказали помощь большегрузным грузовикам.

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В ситуационном центре министерства транспорта развернут оперативный штаб, рассказал председатель комитета автодорог министерства транспорта РК Толеген Абдуллин.

По его словам, в настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий, ограниченной видимости и сильных порывов ветра до 43 метров в секунду от Машата до Шакпак баба затруднён проезд. Организовано питание для водителей и пассажиров.

На участке Шакпак баба из снежного плена вызволены около 35 автомобилей, направлены в пункты обогрева.

Завершение неблагоприятной погоды на юге страны в Минтранскоме ожидают только 14 декабря. И просят ограничить выезд из населённых пунктов, включая крупные города.