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Более 172 млрд тенге выделили на науку в этом году – Саясат Нурбек
На развитие науки в Казахстане в этом году выделили более 172 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на правительственном часе в мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.
“В соответствии с поручением главы государства предусмотрена целенаправленная работа по поэтапному увеличению финансирования науки. Финансирование науки за последние три года увеличилось в несколько раз. Этот темп задан с 2021 года, и мы продолжаем поддерживать его. Если в 2020 году финансирование составляло 80,2 миллиарда тенге, то в этом году предусмотрено 172,8 миллиарда тенге", - сказал министр.
По его словам, в 2024 году на это будет выделено 247 миллиарда тенге, в 2025-м - 243 миллиарда тенге.
Министр также сообщил, что средства на коммерциализацию научных проектов выросли более чем в три раза: в 2021 году - 5,4 миллиарда тенге, в 2023 году – 17,1 миллиарда тенге. Планируется, что на следующий год этот показатель составит 25 миллиардов тенге.
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