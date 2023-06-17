Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как благоустраивают дворы и общественные пространства в Астане, передаёт BaigeNews.kz

"Продолжаем преображать нашу столицу. Во всех районах города ведутся работы по благоустройству дворов и общественных пространств. В текущем году благоустроим более 150 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Все они станут точками притяжения, где горожане смогут с комфортом и пользой для здоровья провести свой досуг", — написал аким столицы.

Он также рассказал, что познакомился с ходом строительства ряда дворов и общественных пространств.

"К примеру, под мостами "Амман" и "Абылай хана" появятся пешеходные переходы. Они свяжут парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Парковочное пространство (напротив СК "Алатау") трансформировали под пешеходную зону, тем самым создавая единую концепцию, удобную для пешеходов. Также вдоль набережной установим спортивные и игровые площадки. Также реконструкцию пройдёт улица Сатпаева от улицы Кажымукан до улицы Петрова. Там будут установлены места для отдыха, теневые навесы, игровые площадки, велосипедные дорожки и другое", — отметил аким.

По его словам, также преобразятся исторические улицы центральной набережной: Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр.

"Это позволит объединить новые благоустроенные места с раннее созданными, тем самым будет создано большое прогулочное пространство.Наравне с благоустройством уделяем особое внимание озеленению. В текущем году планируем высадить миллион зеленых насаждений", — написал аким столицы.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek