Более 130 тысяч детей ждут свои места в детсады Казахстана

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В Казахстане более 132 тысяч детей стоят в очереди в государственные детские сады. В местах нуждаются дети от двух до шести лет. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, по каким критериям должны работать дошкольные учреждения. По данным министерства просвещения, нехватка детсадов есть во многих регионах республики.

"В мегаполисах республики имеется существенный и повышенный спрос на места в государственных дошкольных организациях. Это вызвано различными причинами, в том числе высокой стоимостью частных детских садов, высокой внутренней миграцией, рождаемостью и рядом других причин. В городе Астана очерёдность составляет всего 14054, в городе Алматы - 31053 детей. Также имеется ряд областей, где больше всего детей состоят в очереди (Мангистауская, Кызылординская, Карагандинская, Атырауская)", - проинформировали в ведомстве.

Всего в стране функционирует 11175 дошкольных организаций, в том числе государственных – 5667, частных – 5508.

Вместе с тем, в детских садах страны работают над повышением качества образовательных услуг. К примеру, как сообщили в министерстве, обновлены типовые учебные планы и программы, подходы и методы. Так, в садах должны быть профессиональные педагоги, а также все необходимое для детей оборудование и мебель.

"Согласно Правил размещения госзаказа дошкольные организации, претендующие на размещение государственного образовательного заказа, независимо от видов, форм собственности и ведомственной подчиненности, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, безопасные и комфортные условиям пребывания детей, требованиям по оснащению оборудованием и мебелью, должны иметь педагогов, имеющих педагогическое или профильное образование", - добавили в минпросвещения.

Если же детский сад работает с нарушениями, то на него налагаются санкции в виде штрафа или приостановления деятельности.

Что касается зарплаты воспитателям, её в скором времени могут поднять.

"В настоящее время Министерством вопрос по повышению заработной платы воспитателям дошкольных организаций прорабатывается", - сказали в пресс-службе ведомства.

Одним из важных вопросов для родителей остаётся график работы детсадов. В профильном министерстве отметили, что садики могут работать в режиме 9, 10, 12 и 24 часов рабочего дня.