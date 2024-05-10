Более 130 школ подключат к технологии Starlink в области Абай

К сентябрю все школы с низкой скоростью интернета в области Абай подключат к технологии Starlink. Об этом заявили в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в области 302 общеобразовательные школы, семь частных, четыре специальных интерната, три областные школы. Все они подключены к сети Интернет.

"Определён перечень школ с низкой скоростью Интернета для их подключения к технологии Starlink. В их числе, Абайский район – 5, Аягозский район – 10, Бескарагайский район – 16, Бородулихинский район – 23, Жарминский район – 23, Кокпектинский район – 13, Аксуатский район – 9, город Семей – 4, Урджарский район - 29", - сообщили в ведомстве.

В этих учебных заведениях планируют проведение локальной сети. В результате скорость интернета увеличится в среднем до 150 МегаБит/сек.