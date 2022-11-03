Более 100 школ в Казахстане провели ремонты после жалоб учеников и родителей

Фото: greenlam.com

В школах Казахстана благодаря акции "Балаға лайық" отремонтировали туалеты и улучшили работу столовых. О промежуточных итогах проекта рассказали в Минпросвещения, передаёт BaigeNews.kz.

"В более чем ста школах, где выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочёты. К примеру, кабинки в туалете СОШ №5 Павлодара приведены в соответствии с нормами после обращения родителей. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников", - сообщили в ведомстве.

В Минпросвещения уточнили, что проблемы, которые поднимают школьники и родители в обращениях, касаются в основном отсутствия гигиенических средств в санузлах, перегородок, неиспользования тёплых санузлов при их наличии. Что касается столовых, поступала информация о невкусном или холодном питании.

"Всего за время проведения акции поступило свыше тысячи обращений. Самыми активными оказались ученики и родители из Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей. Каждое обращение отрабатывается с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочёты, школы самостоятельно устраняют недоработки. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а чтобы приобщить школы к созданию необходимых условий для детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Акция "Балаға лайық" проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря. В ней могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтёры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций. Анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется.

Информацию можно направить на WhatsApp по номеру 8 700 699 04 46 или в Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram.