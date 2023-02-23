Более 1 800 детей остались сиротами после землетрясения в Турции

Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи сообщил последние данные о погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно последней информации, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг общее число погибших составило 43 556 граждан. Из зоны бедствия эвакуировано 448 018 человек", - сказал посол на брифинге.

Дети, ставшие сиротами, сейчас находятся под присмотром государства.

"Ведётся установка личностей этих детей и восстановление документов. Им оказывается психологическая помощь. Детей не будут отправлять на усыновление в другие страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции", - уточнил Уфук Екиджи.

По словам посла, под патронатным наблюдением находятся 1 858 детей. Личности и документы 200 из них пока не установлены.