Болат Назарбаев госпитализирован
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Младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев госпитализирован в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"Данный пациент лежит в Центральной клинической больнице города Алматы. Информацию о состоянии Болата Назарбаева можем предоставить только после согласия родных пациента", - прокомментировали в пресс-службе больницы.
Сообщалось, что апелляционный суд оставил в силе решение суда о признании недействительными договоров купли-продажи 37,6 гектаров земли в Алматинской области (где находился авторынок "Барыс"). Авторынок принадлежал Болату Назарбаеву. Участки общей относились к землям сельскохозяйственного назначения, а их целевое назначение без веского основания не допускалось изменять. Факт передачи земли произошёл с серьёзными нарушениями. По этой причине прокуроры потребовали признать документы недействительными и вернуть их в госсобственность.
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