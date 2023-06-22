Болат Назарбаев лишился авторынка: апелляция оставила решение суда в силе

Фото: inbusiness.kz

Апелляционный суд поставил точку в деле о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс", передает BaigeNews.kz. Авторынок принадлежал младшему брату первого президента Казахстана - Болату Назарбаеву.

В апреле Карасайский районный суд Алматинской области признал недействительными договора купли-продажи 37,6 гектаров земли (где находился авторынок "Барыс"). В материалах дела отмечалось, что государственные земли с 2004 по 2019 год в частные руки передавали акиматы Карасайского района и Каскелена, а также отдел земельных отношений района. Всего было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.

После решения суда первой инстанции Болат Назарбаев подал апелляцию.