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inbusiness.kz Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42
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Фото: inbusiness.kz

Болат Назарбаев лишился авторынка: апелляция оставила решение суда в силе

Апелляционный суд поставил точку в деле о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс", передает BaigeNews.kz. Авторынок принадлежал младшему брату первого президента Казахстана - Болату Назарбаеву. 

В апреле Карасайский районный суд Алматинской области признал недействительными договора купли-продажи 37,6 гектаров земли (где находился авторынок "Барыс"). В материалах дела отмечалось, что государственные земли с 2004 по 2019 год в частные руки передавали акиматы Карасайского района и Каскелена, а также отдел земельных отношений района. Всего было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.

После решения суда первой инстанции Болат Назарбаев подал апелляцию.

"Сегодня апелляционной судебной коллегией по гражданским делам рассмотрена гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика Н., на решение Карасайского районного суда от 17 апреля 2023 года. (...) Суд установил, что при выдаче Н., земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, отсутствовало согласование областного территориального органа и центральных уполномоченных органов по управлению земельными ресурсами. Постановления акима района 2014 года о предоставлении право временного землепользования (аренды) на земельные участки вынесены с нарушением компетенции установленной для акима района, так как на тот период земельные участки были отнесены к городу Каскелен. ​(...) ​Апеляционной коллегией по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения в виду его законности и обоснованности", - сообщили в суде Алматинской области. 

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Сегодня, 16:42
85
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