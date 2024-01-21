Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"

Казахстанский боксёр Александр Ковригин выступил на вечере профессионального бокса в немецком Мюнхене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провёл бой с 42-летним румынским джорнименом Виорелом Симионом по прозвищу "Бомбардировщик". Этот поединок прошёл в полулёгком весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой Ковригина судейским решением.

Таким образом, Александр Ковригин одержал восьмую победу на профи-ринге, а Виорел Симон потерпел тринадцатое поражение в карьере. Добавим, что Ковригин выступает в профессионалах с 2021 года. В прошлом году он завоевал первый титул в карьере, став чемпионом по версии BDB International.