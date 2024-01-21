Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
201Фото: Sports.kz
Казахстанский боксёр Александр Ковригин выступил на вечере профессионального бокса в немецком Мюнхене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провёл бой с 42-летним румынским джорнименом Виорелом Симионом по прозвищу "Бомбардировщик". Этот поединок прошёл в полулёгком весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой Ковригина судейским решением.
Таким образом, Александр Ковригин одержал восьмую победу на профи-ринге, а Виорел Симон потерпел тринадцатое поражение в карьере. Добавим, что Ковригин выступает в профессионалах с 2021 года. В прошлом году он завоевал первый титул в карьере, став чемпионом по версии BDB International.
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