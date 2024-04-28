Боец из Казахстана нокаутом выиграл финал Гран-при американской лиги

Казахстанский боец Николай Веретенников выступил в финале Гран-при американской лиги United Fight League (UFL), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире UFL 4 в Чандлере (США, штат Аризона) Веретенников сразился за титул в полусреднем весе с англичанином Эшли Рисом. Бой был рассчитан на пять раундов, но закончился уже в первом — победой казахстанца техническим нокаутом.

Таким образом, Николай Веретенников одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом лиги UFL в полусреднем весе, а Эшли Рис потерпел третье поражение в профи-ММА. Добавим, что Веретенников выступает в United Fight League с мая прошлого года.