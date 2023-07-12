Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие

Фото: кадры из видео АФМ

Житель Шымкента попал под следствие, запустив онлайн-казино через социальную сеть TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

28-милетний мужчина вёл стримы игры "Тринка Шамай" сразу с четырёх аккаунтов.

"Он купил у незнакомых ему людей аккаунты в TikTok и банковскую карту, куда и поступали деньги. В ходе досмотра в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имён игроков", - говорится в сообщении.

По выписке из банковского приложения правоохранители установили, что общий оборот денежных средств за последний месяц составил 15 миллионов тенге.

Другие обстоятельства выясняются, иную информацию следователи не сообщают.

Ранее правоохранители выявили в TikTok 100 онлайн-казино.