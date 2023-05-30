В TikTok появились более 100 онлайн-казино — АФМ

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В сети TikTok начали незаконно транслировать азартные игры. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, организаторы подпольных онлайн-игровых ведут карточные игры "тринька", "свара", кубики и онлайн-рулетку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.

"Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остаётся организатору, остальные забирает победитель. Приём ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы. В результате анализа сети нами установлено более 100 аккаунтов, транслирующих онлайн-игру. Публично предупреждаем организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемыми. За организацию незаконного игорного бизнеса статьёй 307 УК РК предусмотрена ответственность", — говорится в сообщении.

За организацию таких онлайн-казино в TikTok уже осудили двух жителей города Алматы. За четыре месяца они заработали почти 13 миллионов тенге. По результатам расследования они приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Кроме этого, в данный момент в суде рассматривается дело в отношении ещё четырёх организаторов аналогичного контента.