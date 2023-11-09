Блогер Айдын Тусупов вышел на свободу
Сегодня, 10:27
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Сегодня, 10:27Сегодня, 10:27
131Фото: instagram.com/tussupov/
Осужденный к 3,5 года колонии блогер Айдын Тусупов вышел на свободу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.
Сообщается, что 14 сентября 2023 года Айдын Тусупов условно-досрочно освободился из учреждения №1 ДУИС по Акмолинской области, в котором провёл 2,5 месяца, и убыл по месту жительства в Караганду.
Напомним, Пресненский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима троих блогеров (Рамира Хасанова, Айдына Тусупова и Ерсина Думшебая), разыгравших водителя такси.
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