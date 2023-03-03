Близ Алматы произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юг от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, землетрясение магнитудой 4,7 баллов зарегистрировано 2 марта в 19:01 по времени Алматы.