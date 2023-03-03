"Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 40.90° с.ш. 77.97° в.д. Глубина 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - сообщили в ведомстве.
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171Фото: рixabay
Близ Алматы произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юг от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, землетрясение магнитудой 4,7 баллов зарегистрировано 2 марта в 19:01 по времени Алматы.
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