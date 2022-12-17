Бизнес-климат и отопительный сезон: какие поручения дал Токаев премьер-министру

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Алихан Смаилов доложил главе государства об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарту Токаеву детально рассказали о работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 триллиона тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов.

Кроме того, президента ознакомили с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан и прочему.

Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящий год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.

Президент поставил перед правительством следующие задачи: обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.