Биткойн мог бы значительно улучшить нашу жизнь - Тим Дрейпер

В будущем количество центральных банков сократится, а число государств, официально использующих биткойны увеличится. Такое мнение на полях форума "Digital Bridge 2023" высказал американский венчурный инвестор с мировым именем, соучредитель "Draper Fisher Jurvetson" и основатель Университета Дрейпера Тим Дрейпер, передаёт BaigeNews.kz.

"В центральных банках есть контроль за переводом денег и операциями населения. Население, скорее всего, в будущем потребует снятия этого контроля. На открытие счёта в банке тратится определенная сумма средств. Банки также не имеют права открывать счета для некоторых граждан. Потому что контроль регулятора строгий. Соответственно, граждане, у которых нет счета в банке, строят свою экономику через биткойн", - сказал Тим Дрейпер.

По его словам, в будущем центральные банки уменьшатся, а государства, официально использующие биткойны, увеличатся.

"Биткойн не может уклоняться от уплаты налогов при использовании, платежи производятся автоматически. По этой причине моё мнение о биткойнах довольно оптимистично", - сказал спикер.

Кроме того, Тим Дрейпер рассказал, почему некоторые криптовалюты стали менее востребованными.

"Некоторые криптовалюты не были жизнеспособными, потому что они были централизованными. Они были привязаны к одному человеку. Национальные валюты также централизованы. Соответственно, зависит от политических сил. Биткойн децентрализован, открыт и транспарентен. Каждый может увидеть любую транзакцию в мире. В целом биткойн мог бы значительно улучшить нашу жизнь", - заключил Тим Дрейпер.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер, выступая на пленарном заседании на Digital Bridge 2023, высказал своё удивление по поводу развития цифровой сферы Казахстана. Позже с ним встретился Глава государства Касым-Жомарт Токаев.