Вы намного опережаете США - пионер венчурного бизнеса из Штатов восхитился Казахстаном

Венчурный инвестор Тим Дрейпер, выступая на пленарном заседании на Digital Bridge 2023, высказал своё удивление по поводу развития цифровой сферы Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Соучредитель Draper Fisher Jurvetson, основатель Дрейпер Университета Тим Дрейпер рассказал, что впервые приехал в Казахстан шесть лет назад на открытие Astana Hub.

"Я встретился с людьми в Astana Hub, которые зарядили меня своей энергией. Я видел надежду и потенциал. Мы с удовольствием наблюдали за развитием инноваторов, которые участвовали в трансформации Казахстана. Для меня это был очень интересный опыт, который открыл мне глаза на Казахстан. Я для себя решил, что Казахстан – это страна с огромным потенциалом. Люди выскокообразованные, высокозамотивированные. Действительно, Казахстан может стать хабом для Центральной Азии", - рассказал инвестор.

Дрейпер свою заинтересованность Казахстаном объяснил тем, что у него был схожий опыт. Он был первым венчурным инвестором из Кремниевой долины, который инвестировал в Китай.

"Когда Китай стал неким магическим единорогом, тогда уже инвесторы последовали в огромном количестве. Затем я посетил Эстонию, где мы финансировали Скайп. Это было ещё до того как в Эстонии появился хотя бы один стартап. Скайп активно развивался и превратился в нечто огромное, а теперь в Эстонии таких проектов очень много", - сказал Дрейпер.

Инвестор признался, что удивлён тем, что в Казахстане не используют наличные деньги, а расплачиваются через приложение.