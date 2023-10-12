Съемку эпизода реалити-шоу Meet the Drapers в Казахстане одобрил Глава государства
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Глава государства встретился с соучредителем Draper Fisher Jurvetson и основателем Дрейпер Университета Тимом Дрейпером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Тиму Дрейперу благодарность за его активное участие и впечатляющее выступление на международном форуме Digital Bridge. Глава государства приветствовал инициативу снять один из эпизодов известного реалити-шоу Meet the Drapers в Казахстане.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития венчурного капитала и индустрии стартапов, а также планы и перспективные направления дальнейшего сотрудничества.
Тим Дрейпер отметил, что его компания имеет богатый опыт развития венчурных капиталов. Он подчеркнул, что для компании Draper Fisher Jurvetson регион Центральной Азии и, в частности, рынок Казахстана представляют большой интерес.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что в Казахстане формируется прочная институциональная, правовая и финансовая база для создания рынка венчурного капитала. По его словам, наша страна создает широкие возможности для прихода на рынок международных венчурных фондов, таких как Draper Fisher Jurvetson.
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