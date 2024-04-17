Бишимбаев записал видеозавещание в день смерти Салтанат Нукеновой

При осмотре телефона подсудимого Бакытжана Байжанова на заседании суда обнаружили видео, на котором Куандык Бишимбаев говорит о завещании, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всё своё имущество, банковские счета я завещаю своим детям и Назым. Пусть позаботится о моих детях. Из них 10% завещаю Аль-Искандеру, Мансуру, Кариму, Рание и Назым (детям и бывшей жене - Прим ред.)", - сказал Бишимбаев на казахском языке.

Подсудимых попросили объяснить это видео.

По словам Байжанова, запись была сделана, когда скорая помощь уже приехала в ресторан, где произошло убийство, но полиции ещё не было.

"Я вспомнил этот момент. Это когда они уже остановили меня, скрутили, забрали нож. Я, по-моему, сидел на полу, просто сказал Бакытжану, если со мной что-то произойдёт, что-то будет, ты запиши и передай моим родителям и Назым. В общем, если что-то со мной случится, пусть позаботятся о моих детях. Тут смысл такой", - сказал подсудимый Бишимбаев.

Ранее в суде Бишимбаев заявил о сговоре Байжанова с его бывшей женой.

После слова экс-министра прокомментировала мать его детей Назам Кахарман.