Бывшая жена Бишимбаева ответила на обвинения в желании "засадить" супруга и разделить его имущество

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева прокомментировала обвинения, прозвучавшие в её адрес из уст экс-министра. В суде он заявил, что Назым Кахарман и его брат Бахытжан Байжанов хотят его "оболгать, засадить и разделить имущество", передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram Назым рассказала свою версию происходящего.

"Опять моё имя смешали с грязью. Естественно, я молчать не буду, поэтому расскажу, как всё было. 10-11 ноября я с сыном, мамой, сестрой и подружкой пошли выразить соболезнования родителям Куандыка в связи с убийством их снохи. Подробности говорить не буду. Мы все оттуда вышли в шоковом состоянии, потому что примерно ту версию, которую рассказывает подозреваемый Куандык Бишимбаев, то же самое говорили его родители. Я в тот день попросила машину для своих детей, потому что не знала, какая будет реакция у одноклассников, в развозке, таксистов. У меня есть машина, но одновременно возить всех троих у меня не было возможности", - сказала Назым Кахарман.

От Куандыка Бишимбаева у неё трое детей. На тот момент им было 10,12 и 14 лет.

"Я не хотела оставлять своих детей одних. Хотела, чтобы они были под присмотром, потому что пошел хейт в Сети. Меня как мать волновало состояние моих детей, как бы им помочь, как поддержать. Попросила машину. На что мать Куандыка сказала, что все машины задействованы в том, чтобы ездить в ИВС, СИЗО, возить адвокатов, отвозить передачки, чтобы, наверно, не дай Бог, он там не похудел", - сказала бывшая жена Бишимбаева .

Женщина не скрывает, что такая реакция бабушки и дедушки детей её удивила.

"Мне в машине отказали. 11 ноября вышел у нас конфликт, он был имущественного плана. Когда мы разводились, раздела имущества не было. Но был отец, который оплачивал школу, заботился. Меня в принципе все это устраивало. Но человек убил другого человека. Для меня это событие как смерть самого Куандыка. Я его уже как полноценного родителя вообще не рассматриваю. Поэтому, конечно, мы поднимали вопрос финансовый. На что отец Куандыка сказал: "Боже, какая ты меркантильная". Да, я меркантильная, у меня трое детей. Конечно, меня очень волнует их будущее. Отец Куандыка меня два раза ударил по руке, обвинив меня в том, что я меркантильная. Это видела моя дочь", - рассказала Назым Кахарман.

По её словам, после этого с родителями Куандыка Бишимбаева она больше не виделась.