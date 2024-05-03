"Пощадите моего сына": о чём попросила присяжных мать Бишимбаева

Мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, выступая на прениях в суде, эмоционально обратилась к присяжным заседателям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Альмира Нурлыбекова попросила присяжных рассмотреть это дело с пониманием и со справедливостью, не допуская предвзятости.

"Когда вы все уйдёте в совещательную комнату и будете принимать решение в отношении моего сына, я прошу вас оценить только совершённое им действие и бездействие, не поддаваться давлению СМИ, пропаганде того, какой он был плохой, и какие грехи якобы совершал до этого. Куандык заслужил наказания за убийство по неосторожности, но он любил Салтанат и не имел подлого плана убить её", - сказала она.

Приступ ревности, отчаяние, алкоголь, гнев и нервное истощение, по словам Нурлыбековой, привели к этой трагедии.

"Я скорблю как женщина, как бабушка и как мать. Простите меня. Пощадите моего сына Куандыка. Дайте ему хоть крошечную возможность на исправление. Прошу вас не ради себя, а ради его четверых детей. Проявить внимание и милосердие. Прошу учесть, что трое из его детей не достигли совершеннолетия. Тем более что Куандык действительно заботливый и любящий отец. Мы уже в возрасте. Мне бы очень хотелось, чтобы его дети не думали, что отец умышленно убил любимого человека. Они должны знать, что отец потерял контроль над собой. Ведь мой сын не имел намерения убивать", - сказала Альмира Нурлыбекова.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).