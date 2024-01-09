Биржанов назвал преимущества оплаты через QR

Вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал преимущества официальной оплаты товаров или услуг по сравнению с мобильным банковским переводом, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Ержана Биржанова, если предприниматели принимают мобильные банковские переводы, не используя контрольно-кассовые машины или POS-терминалы, они находятся в тени.

Он также отметил, что в целом розничная торговля занимает большую часть в теневой экономике.

"Сейчас мы говорим, что переводы будут контролироваться и некоторые предприниматели хотят перейти на наличный расчет. Но это тоже уход в тень. Если предприниматели откроют отдельный банковский счет и будут принимать платежи, например, через QR, тогда будет обеляться и наша фискальная часть, и вся экономика", - отметил вице-министр.

Он особо подчеркнул, что при оплате через QR потребители получают дополнительный кэшбек, который затем можно использовать для других платежей.